Red Sparrow: la storia vera dietro al film con Jennifer Lawrence La figura dell'assassino ha sempre avuto grande fascino al cinema. Personalità controverse, in costante equilibrio tra la moralità e l'assenza di scrupoli. Sono innumerevoli i film che hanno affrontato le vicende di personaggi simili, e tra i più recenti si può Red Sparrow (qui la recensione), incentrato su un segreto servizio di spie e assassine con missioni estremamente pericolose. A dirigere il film vi è Francis Lawrence, che aveva già dato prova di saper padroneggiare l'azione con la saga di Hunger Games. Per questo suo nuovo film, si è nuovamente affidato ad un celebre romanzo e alla sua attrice di riferimento: Jennifer Lawrence. Il film è però ben più che un semplice racconto di spionaggio e azione.

Red Sparrow : dal cast al finale - le curiosità sul film con Jennifer Lawrence - Giunti nel luogo dello scambio, vi è da una parte Nash, visibilmente deluso dal tradimento subito da parte della donna, e dall’altra la talpa dichiarata da Dominika. Joel Edgerton e Jennifer Lawrence in Red Sparrow. Protagoniste di questi, e del film, sono donne di straordinaria bellezza utilizzate dallo spionaggio russo contro obiettivi da ridurre al silenzio o reclutare con il ricatto sessuale. (Cinefilos.it)

Red Sparrow : tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1 - Dominika eccelle nel suo addestramento, per quanto duro ed umiliante, e nonostante alcuni attriti con la Matrona. A Budapest, Dominika vive con un’altra Sparrow di nome Marta Yelenova, ed è supervisionata dal capo della stazione SVR Maxim Volontov. Red Sparrow: il cast Abbiamo visto la trama di Red Sparrow, ma qual è il cast completo del film in onda su Italia 1? Di seguito l’elenco degli ... (Tpi.it)

