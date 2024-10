PSV, Dest: “Al Milan ho giocato poco. Ma ho sempre saputo cosa potevo dare” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sergiño Dest, ex calciatore del Milan oggi in forza al PSV, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando anche della sua esperienza rossonera Pianetamilan.it - PSV, Dest: “Al Milan ho giocato poco. Ma ho sempre saputo cosa potevo dare” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sergiño, ex calciatore deloggi in forza al PSV, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando anche della sua esperienza rossonera

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milano : Ronzulli - 'linea M4 metropolitana frutto visione centrodestra' - L'inaugurazione della M4 dimostra come la città non si fermi mai: sempre più internazionale, dinamica, in continua crescita, con infrastrutture e collegamenti moderni e sostenibili. . “Con la linea Blu - prosegue - Milano conferma ancora una volta di essere al passo con le grandi capitali europee in termini di infrastrutture e tecnologie. (Liberoquotidiano.it)

Calciomercato Milan - Davide Calabria via già a gennaio? Le possibili destinazioni - Davide Calabria saluterà il Milan già nella sessione di calciomercato invernale? Ecco le squadre interessate al terzino destro Davide Calabria e il Milan non sono mai stati così lontani. com, diversi club hanno manifestato un interesse concreto per il terzino destro. Davide Calabria saluta il Milan direzione Turchia? Ecco la possibile destinazione del capitano rossonero View this ... (Dailymilan.it)

Calciomercato Milan – Okafor - Chukwueze - Jovic : destino in bilico - Calciomercato Milan, Okafor, Chukwueze e Jovic si giocano tutti il posto da qui a gennaio? Si secondo 'La Gazzetta dello Sport'. Le ultime. (Pianetamilan.it)