Prima nave della Marina partita, aprono i centri migranti in Albania voluti dal governo Meloni (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Prima nave della Marina Militare è partita, diretta verso l'Albania, per portare il primo gruppo di persone migranti nei centri costruiti a Shengjin e Gjader. I centri avrebbero dovuto aprire in Primavera, ma ci sono stati numerosi ritardi. Critiche le opposizioni, Schlein: "Il governo sperpera quasi un miliardo di euro dei contribuenti". Fanpage.it - Prima nave della Marina partita, aprono i centri migranti in Albania voluti dal governo Meloni Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) LaMilitare è, diretta verso l', per portare il primo gruppo di personeneicostruiti a Shengjin e Gjader. Iavrebbero dovuto aprire invera, ma ci sono stati numerosi ritardi. Critiche le opposizioni, Schlein: "Ilsperpera quasi un miliardo di euro dei contribuenti".

