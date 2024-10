Presentazione dell’esordio letterario di Maurizio Carucci dal titolo “Non esiste un posto al mondo” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Maurizio Carucci, il leader degli Ex-Otago, il 19 ottobre (ore 19) farà tappa all’Officina degli Esordi di Bari per presentare il suo libro d’esordio “Non esiste un posto al mondo” (HarperCollins, ottobre 2024). Questa volta, nella veste inedita di scrittore, dialogherà con Bianca Chiriatti Baritoday.it - Presentazione dell’esordio letterario di Maurizio Carucci dal titolo “Non esiste un posto al mondo” Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), il leader degli Ex-Otago, il 19 ottobre (ore 19) farà tappa all’Officina degli Esordi di Bari per presentare il suo libro d’esordio “Nonunal” (HarperCollins, ottobre 2024). Questa volta, nella veste inedita di scrittore, dialogherà con Bianca Chiriatti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Non esiste un posto al mondo - a Strade Blu Live arriva Maurizio Carucci - La seconda stagione di Strade Blu Live prosegue il suo viaggio da Nerolidio a Como cavalcando ancora le onde letterarie di Wlliam Least Heat-Moon. La rassegna, ideata da Maurizio Pratelli e Luca Castelli, si basa sempre sull’idea di offrire nuove storie da condividere. In questa occasione la... (Quicomo.it)