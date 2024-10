Partite Iva, la sanatoria fiscale: per aderire si parte da 5mila euro. Ecco come fare (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un versamento minimo di 5 mila euro. Tanto dovranno versare le Partite Iva, i commercianti e i professionisti che aderiranno al concordato biennale, per chiudere definitivamente tutti i conti con il Ilmessaggero.it - Partite Iva, la sanatoria fiscale: per aderire si parte da 5mila euro. Ecco come fare Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un versamento minimo di 5 mila. Tanto dovranno versare leIva, i commercianti e i professionisti che aderiranno al concordato biennale, per chiudere definitivamente tutti i conti con il

La sanatoria per le partite Iva costa almeno 5mila euro - il calcolo nel cassetto fiscale - Sommati gli importi per tutti i 5 anni fiscali, si arriva a 5mila euro, anche se probabilmente per molte partite Iva la cifra sarà significativamente maggiore. In questo modo però i contribuenti si assicureranno di aver automaticamente risolto ogni pendenza con il fisco per quei cinque anni, ammesso che abbiano aderito al concordato preventivo biennale. (Quifinanza.it)

Eurocup e Fiba Europe Cup - le partite delle italiane e dove vederle in diretta - Con la Basketball Champions League nella sua settimana di pausa, a scendere in campo saranno cinque delle sette compagini italiane. In EuroCup, scontri casalinghi per Umana Reyer Venezia e Dolomiti Energia Trentino impegnate rispettivamente con Bourg en Bresse (oggi, ore 20) e Buducnost VOLI... (Today.it)

Europa League - dove vedere le partite di Lazio e Roma? Orari e formazioni - Il tecnico della Lazio Marco Baroni con Matteo Guendouzi (Getty Images). Entrambe le partite saranno in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su Now Tv. «Dobbiamo rafforzare il gruppo e la mentalità . Europa League, cosa sapere su Elfsborg-Roma in campo alle 21 Partita importante per la Roma di Ivan Juric, chiamata a cercare la prima vittoria in questa Europa League. (Lettera43.it)