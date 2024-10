Spazionapoli.it - Osimhen difende i compagni: “Sono deluso, è davvero disumano”: cosa è successo alla Nazionale nigeriana

Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Victorsbotta dopo quanto accaduto ai propri. L’attaccante del Galatasary ha lanciato un durissimo messaggio.momenti molto concitati per la. Il gruppo squadra ha viaggiato ieri verso la Libia in occasione della sfida valevole per la quarta giornata di qualificazioniprossima Coppa d’Africa. Il tutto, però, non è andato per il verso giusto visto che l’aereo è stato dirottato in un aeroporto diverso. Il governo libico, ha infatti improvvisamente revocato l’autorizzazione all’atterraggio, costringendo così la squadra a fermarsi in un aeroporto completamente diverso. Quest’ultimo, non ha offerto i servizi normalmente previsti come acqua o cibo. Nelle ultime ore, a reagire a tutto ciò ci ha pensato Victorche nonostante non sia stato convocato dal CT ha voluto esprimere tutta la propria rabbia.