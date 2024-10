Oltre quota mille: il vino si sposta in altura per affrontare il cambiamento climatico (Di lunedì 14 ottobre 2024) Vi andrebbe di sorseggiare un Pinot nero della Scania, o un Bronner dello Smaland? O preferireste una bollicina delle Ande o un Regent delle Langhe? Tranquilli! Non siete improvvisamente diventati a vostra insaputa i personaggi di una serie distopica sull’enologia e la viticoltura del prossimo secolo, ma è una evenienza con cui toccherà fare i conti in futuro. Il cambiamento climatico sta ridefinendo il paesaggio vitivinicolo globale, spingendo la viticoltura verso altitudini più elevate e latitudini settentrionali. L’aumento delle temperature e le mutazioni dei pattern climatici rappresentano una sfida significativa per molte aree storicamente vocate per la produzione del vino. Vigneti in Valle d'Aosta. Gamberorosso.it - Oltre quota mille: il vino si sposta in altura per affrontare il cambiamento climatico Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Vi andrebbe di sorseggiare un Pinot nero della Scania, o un Bronner dello Smaland? O preferireste una bollicina delle Ande o un Regent delle Langhe? Tranquilli! Non siete improvvisamente diventati a vostra insaputa i personaggi di una serie distopica sull’enologia e la viticoltura del prossimo secolo, ma è una evenienza con cui toccherà fare i conti in futuro. Ilsta ridefinendo il paesaggio vitivinicolo globale, spingendo la viticoltura verso altitudini più elevate e latitudini settentrionali. L’aumento delle temperature e le mutazioni dei pattern climatici rappresentano una sfida significativa per molte aree storicamente vocate per la produzione del. Vigneti in Valle d'Aosta.

