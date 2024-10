Muffa e finestre rotte: gli studenti chiedono interventi urgenti al Ruffini di piazza Dante | FOTO (Di lunedì 14 ottobre 2024) Arriva la denuncia da parte della Rete degli studenti medi in merito alle condizioni della sede dello scientifico in piazza Dante Alighieri. Da tempo le studentesse e gli studenti del liceo Ruffini evidenziano problemi di edilizia scolastica."Quella che viene descritta è una situazione che Viterbotoday.it - Muffa e finestre rotte: gli studenti chiedono interventi urgenti al Ruffini di piazza Dante | FOTO Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Arriva la denuncia da parte della Rete deglimedi in merito alle condizioni della sede dello scientifico inAlighieri. Da tempo le studentesse e glidel liceoevidenziano problemi di edilizia scolastica."Quella che viene descritta è una situazione che

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

A teatro per una lezione di fisica con il professor Schettini: «La insegno con entusiasmo» - Appuntamento mercoledì 16 ottobre al Buzzati per un evento quasi sold out: posti ancora in loggione. I suoi video online sono seguitissimi dai ragazzi: «Ma è ... (nordesteconomia.gelocal.it)

Valenza, tre giorni dedicati a giovani e territorio con "Valenza: oro, luce, meraviglia" - VALENZA - Valenza, tre giorni dedicati a giovani e territorio con "Valenza: oro, luce, meraviglia", al via da martedì 15 ottobre. (telecitynews24.it)

Torna Latitudini 2024/2025, la rassegna teatrale diffusa sul territorio - La stagione aprirà il weekend 25-26-27 ottobre con un’azione poetica collettiva: una veglia artistica per la pace. Presentato un ampio programma e la neonata area di Karakorum dedicata alla produzione ... (verbanonews.it)