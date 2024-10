Milano, Mattarella rende omaggio ai Piccoli Martiri di Gorla (Di lunedì 14 ottobre 2024) Milano (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione dell’80° anniversario, ha commemorato a Milano le vittime della strage di Gorla. Il Capo dello Stato ha deposto una corona di fiori e si è fermato in raccoglimento sotto il monumento che ricorda i 184 bambini della scuola elementare “Francesco Crispi”, morti nel bombardamento del quartiere da parte degli alleati, il 20 ottobre del 1944. Mattarella si è poi intrattenuto con i familiari delle vittime, definendo la strage “insensata, inimmaginabile, immane”. sat/gsl (Fonte video: Quirinale) Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Milano, Mattarella rende omaggio ai Piccoli Martiri di Gorla Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)(ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Sergio, in occasione dell’80° anniversario, ha commemorato ale vittime della strage di. Il Capo dello Stato ha deposto una corona di fiori e si è fermato in raccoglimento sotto il monumento che ricorda i 184 bambini della scuola elementare “Francesco Crispi”, morti nel bombardamento del quartiere da parte degli alleati, il 20 ottobre del 1944.si è poi intrattenuto con i familiari delle vittime, definendo la strage “insensata, inimmaginabile, immane”. sat/gsl (Fonte video: Quirinale) Unlimited News - Notizie dal mondo

