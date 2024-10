Thesocialpost.it - Milano, auto blocca passaggio tram: i passanti la spostano di peso

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Domenica 13 ottobre, in via Torino a, si è assistito a una scena tanto inusuale quanto sorprendente. Una Mini nera, parcheggiata sui binari delva ildella linea 3 diretta in Duomo. L’mobilista non si trovava e il, carico di passeggeri, era costretto a fermarsi, creando disagi. Ma i milanesi non si sono persi d’animo: invece di aspettare, alcunihanno deciso di prendere in mano la situazione, letteralmente.Leggi anche: Roma, ascensore precipita durante la manutenzione e schiaccia 3 operai: un morto e due feriti gravi Come mostra un video diventato subito virale, un gruppo di persone si è unito e, con grande determinazione, ha sollevato dil’, spostandola dai binari. In pochi minuti la strada era nuovamente libera, permettendo aldi riprendere la sua corsa.