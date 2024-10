Materiali e utensili contaminati da insetti ed escrementi: sequestrata un'azienda vinicola pontina (Di lunedì 14 ottobre 2024) Materiali, utensili e prodotti enologici erano contaminati da insetti, escrementi, ragnatele e piume ed era tutto a contatto diretto con gli involucri che contenevano gli alimenti. E' quanto hanno scoperto i carabinieri del Nas- Nucleo antisofisticazione e sanità di Latina all'interno di Latinatoday.it - Materiali e utensili contaminati da insetti ed escrementi: sequestrata un'azienda vinicola pontina Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)e prodotti enologici eranoda, ragnatele e piume ed era tutto a contatto diretto con gli involucri che contenevano gli alimenti. E' quanto hanno scoperto i carabinieri del Nas- Nucleo antisofisticazione e sanità di Latina all'interno di

