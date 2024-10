Mady Gio, star di OnlyFans accusata di evasione in Italia: “Vivo in Svizzera, ho le prove per dimostrarlo” (Di lunedì 14 ottobre 2024) I finanzieri contestano a Mady Gio il mancato versamento al fisco Italiano dei contributi su oltre 1,5 milioni di entrate, tra abbonamenti e contenuti venduti nel 2022 sulla piattaforma di intrattenimento per adulti. "Viaggio spesso ma vivo in Svizzera. Ho già versato qui 460mila euro di tasse" Fanpage.it - Mady Gio, star di OnlyFans accusata di evasione in Italia: “Vivo in Svizzera, ho le prove per dimostrarlo” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) I finanzieri contestano aGio il mancato versamento al fiscono dei contributi su oltre 1,5 milioni di entrate, tra abbonamenti e contenuti venduti nel 2022 sulla piattaforma di intrattenimento per adulti. "Viaggio spesso ma vivo in. Ho già versato qui 460mila euro di tasse"

