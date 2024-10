Iltempo.it - "Ma se ci beccano sono guai": così Striano attaccava i magistrati

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) «È interna all'Espresso, se esce fuori è un casino visto l'attacco alla Procura e al riferimento agli organi investigativi.Mi raccomando passiamo i, mi fido di te come sempre». È il 28 gennaio 2019 quando Pasquale, il capo degli spioni dell'Antimafia, contatta un suo collega della Guardia di Finanza,il luogotenente David Tundo, pugliese ma operativo a Modena. Il giorno prima sul settimanale L'Espresso il giornalista Giovanni Tizian, indagato in concorso conper accesso abusivo alle banche dati e rivelazione del segreto, aveva firmato l'inchiesta «Emilia rotta», una storia di politica e affari in cui riportava una circolare interna del procuratore di Bologna dell'epoca, Giuseppe Amato, magistrato di Unicost, non certo una toga rossa, oggi procuratore generale di Roma, al vertice dell'ufficio che autorizza le intercettazioni preventive dell'Aisi.