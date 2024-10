Giornalettismo.com - L’utente avrà privacy nella navigazione con la richiesta di verifica dell’età sui siti per adulti?

(Di lunedì 14 ottobre 2024) La domanda che tutti si sono posti e che è alla base delle centinaia di meme sul tema che stanno spopolando sui social network è: ma se si dovràre l’età per visitare i contenuti per(a prescindere dal sistema di identificazione) in che modo può essere garantita ladel? Visto che, ormai, è diffusa la convinzione che l’accesso aiporno potrà essere effettuato soltanto attraverso lo Spid (in realtà, come vi abbiamo spiegato, la questione è molto più complessa e lo Spid è solo una delle tante ipotesi al vaglio per l’agetion), è altrettanto diffuso il timore che qualcuno – magari direttamente dai pc governativi – possa appuntarsi il nome e il cognome delle persone che fruiscono di questi contenuti, delle loro categorie preferite, del tempo trascorso in piattaforma.