L'onorevole Gadda, madre della legge "antisprechi" a Lecce: "Puntare alla responsabilità sociale delle aziende" (Di lunedì 14 ottobre 2024) Lecce - Presentati, questa mattina a Lecce, i dati del report dell'Emporio della solidarietà di Lecce. Di coloro che, nel 2023, hanno chiesto aiuto all’Emporio Leccese, il 54 percento è costituto da utenti di sesso femminile. Nel 2023, l’anno del report, all’Emporio si sono rivolte ben 455 Lecceprima.it - L'onorevole Gadda, madre della legge "antisprechi" a Lecce: "Puntare alla responsabilità sociale delle aziende" Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)- Presentati, questa mattina a, i dati del report dell'Emporiosolidarietà di. Di coloro che, nel 2023, hanno chiesto aiuto all’Emporiose, il 54 percento è costituto da utenti di sesso femminile. Nel 2023, l’anno del report, all’Emporio si sono rivolte ben 455

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La cometa C/2023 A3 nei cieli del Leccese : "Un magico tramonto" - ALLISTE - Un nostro lettore, Vito Adamo, ci ha inviato questo scatto della cometa C/2023 A3 vista nella serata di ieri, 12 ottobre 2024, nei cieli di Alliste, intitolato "Un magico tramonto". *** LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e... (Lecceprima.it)

LECCE-JUVENTUS 0-3 | HIGHLIGHTS | La Juventus è in testa alla classifica! | Serie A 2023/24 - . I bianconeri dominano il Lecce al Via del Mare grazie alla seconda doppietta consecutiva di Vlahovic e al colpo di testa nei minuti finali di Bremer. com. esto video su Youtube L'articolo LECCE-JUVENTUS 0-3 | HIGHLIGHTS | La Juventus è in testa alla classifica! | Serie A 2023/24 proviene da JustCalcio.com. . (Justcalcio.com)

LECCE-JUVENTUS 0-3 | HIGHLIGHTS | La Juventus è in testa alla classifica! | Serie A 2023/24 - com. . I bianconeri dominano il Lecce al Via del Mare grazie alla seconda doppietta consecutiva di Vlahovic e al colpo di testa nei minuti finali di Bremer. esto video su Youtube L'articolo LECCE-JUVENTUS 0-3 | HIGHLIGHTS | La Juventus è in testa alla classifica! | Serie A 2023/24 proviene da JustCalcio.com. . (Justcalcio.com)