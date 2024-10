LIVE Sonego-Huesler 7-6, 1-2, ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA: l’azzurro gioca un tie-break perfetto e vince il 1° set (Di lunedì 14 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Non risponde incredibilmente di dritto Huesler. Altra seconda da sinistra. 30-40 Risposta di dritto semi-miracolosa di Huesler, sbaglia di rovescio in palleggio l’azzurro. Palla break, la prima del match! 30-30 Si salva alla grande con un dritto inside a rischio massimo Sonego! 15-30 Sbaglia di dritto arretrando Sonego. Attenzione! 15-15 Non risponde di dritto Huesler alla solida seconda di Sonego. 0-15 Fulminante dritto vincente lungoriga dello svizzero. 1-2 Servizio dritto e smash Huesler. 40-15 Lungo il rovescio in palleggio dell’azzurro. 30-15 Risposta vincente di dritto Sonego! 30-0 Servizio e dritto Huesler. 15-0 Prima vincente. 1-1 Tiene il servizio comodamente l’azzurro. 40-15 Palla corta in rete. 40-0 Servizio slice a segno! 30-0 Con la prima Sonego! 15-0 Servizio e comodissio schiaffo. 0-1 Dritto vincente a sventaglio. Oasport.it - LIVE Sonego-Huesler 7-6, 1-2, ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA: l’azzurro gioca un tie-break perfetto e vince il 1° set Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Non risponde incredibilmente di dritto. Altra seconda da sinistra. 30-40 Risposta di dritto semi-miracolosa di, sbaglia di rovescio in palleggio. Palla, la prima del match! 30-30 Si salva alla grande con un dritto inside a rischio massimo! 15-30 Sbaglia di dritto arretrando. Attenzione! 15-15 Non risponde di drittoalla solida seconda di. 0-15 Fulminante drittonte lungoriga dello svizzero. 1-2 Servizio dritto e smash. 40-15 Lungo il rovescio in palleggio del. 30-15 Rispostante di dritto! 30-0 Servizio e dritto. 15-0 Primante. 1-1 Tiene il servizio comodamente. 40-15 Palla corta in rete. 40-0 Servizio slice a segno! 30-0 Con la prima! 15-0 Servizio e comodissio schiaffo. 0-1 Drittonte a sventaglio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Sonego-Huesler 7-6 - 0-1 - ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA : l’azzurro gioca un tie-break perfetto e vince il 1° set - La “tripletta” Stoccolma-Vienna-Parigi sarà molto importante per la conclusione dell’anno di Sonego, che non era certo partito alla grande, ma che il torinese ha saputo raddrizzare. 15-0 Ace (1°)! Lorenzo Sonego al servizio 15:45 L’azzurro non vince un match dalla finale di Winston-Salem contro Michelsen. (Oasport.it)

LIVE – Sonego-Huesler 7-6(1) 1-1 - primo turno Atp Stoccolma 2024 : RISULTATO in DIRETTA - 45 – I giocatori sono in campo. PRIMO SET – Doppio fallo di Huesler, 3-0 Sonego e due servizi. PRIMO SET – Più pericoloso Sonego in risposta, ma Huesler tiene. PRIMO SET – Bene anche Huesler, 1-1. SECONDO SET – Non passa la palla corta di Sonego, 40-15. 15. PRIMO SET – Profondo Sonego, subito mini break. (Sportface.it)

LIVE Sonego-Huesler 6-6(5-0) - ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA : siamo al tie-break nel 1° set - 15-0 Lungo il dritto di Sonego. 1-0 Gran prima, approccio slice che dà il punto a Sonego! 6-6 Prima vincente: tie-break! 40-30 Gran punto! Super coppia di rovesci di Huesler, che si getta a rete. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-0 Servizio vincente Sonego! 4-0 Servizio e dritto! 3-0 Doppio fallo (1°). (Oasport.it)