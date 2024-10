L'Europa si specchia nel destino dell'Africa (Di lunedì 14 ottobre 2024) È lo Stato che paga l'immigrazione, ovvero quelli che lavorano per vivere e che pagano tasse altissime Ilgiornale.it - L'Europa si specchia nel destino dell'Africa Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) È lo Stato che paga l'immigrazione, ovvero quelli che lavorano per vivere e che pagano tasse altissime

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Al nazionalista Macron non piace Emily in Rome, la pura strategia del presidente francese che ama specchiarsi e darsi risposte - Nell’ultimo anno la sua forza ha vacillato. Resta il suo nazionalismo: non tollera nemmeno che Emily in Paris si trasferisca a ... (ilriformista.it)