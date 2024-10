Le Farmacie Comunali di Arezzo avviano la nuova campagna vaccinale (Di lunedì 14 ottobre 2024) Arezzo, 14 ottobre 2024 – Le Farmacie Comunali di Arezzo avviano la nuova campagna vaccinale. I cittadini potranno rivolgersi alle Farmacie “San Giuliano” e “Mecenate” per effettuare l’annuale somministrazione dei vaccini antinfluenzali che configurano la primaria forma per la prevenzione delle più comuni patologie stagionali e, allo stesso tempo, per la riduzione dei rischi di contagio a tutela della salute pubblica. Gli utenti potranno richiedere anche l’inoculazione di una nuova dose della vaccinazione anti-Covid19 da effettuare congiuntamente nella stessa seduta. La somministrazione dei vaccini è prevista in forma gratuita per chi ha superato i sessant’anni e per i soggetti di qualsiasi età a elevata fragilità che dovranno rivolgersi al medico di famiglia, oltre che ad altre tipologie di utenti quali donne in gravidanza, caregiver e operatori sanitari e socio-sanitari. Lanazione.it - Le Farmacie Comunali di Arezzo avviano la nuova campagna vaccinale Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 – Ledila. I cittadini potranno rivolgersi alle“San Giuliano” e “Mecenate” per effettuare l’annuale somministrazione dei vaccini antinfluenzali che configurano la primaria forma per la prevenzione delle più comuni patologie stagionali e, allo stesso tempo, per la riduzione dei rischi di contagio a tutela della salute pubblica. Gli utenti potranno richiedere anche l’inoculazione di unadose della vaccinazione anti-Covid19 da effettuare congiuntamente nella stessa seduta. La somministrazione dei vaccini è prevista in forma gratuita per chi ha superato i sessant’anni e per i soggetti di qualsiasi età a elevata fragilità che dovranno rivolgersi al medico di famiglia, oltre che ad altre tipologie di utenti quali donne in gravidanza, caregiver e operatori sanitari e socio-sanitari.

