Ladri entrano in casa e minacciano il proprietario con un cacciavite (Di lunedì 14 ottobre 2024) Erano circa le 21 di venerdì 11 ottobre, quando tre sconosciuti sono entrati in casa di un uomo di 76 anni, a Mortegliano. I Ladri sono riusciti ad accedere nell'abitazione, approfittando di una porta che non era chiusa a chiave. I malviventi, con il volto coperto, hanno minacciato l'anziano con Udinetoday.it - Ladri entrano in casa e minacciano il proprietario con un cacciavite Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Erano circa le 21 di venerdì 11 ottobre, quando tre sconosciuti sono entrati indi un uomo di 76 anni, a Mortegliano. Isono riusciti ad accedere nell'abitazione, approfittando di una porta che non era chiusa a chiave. I malviventi, con il volto coperto, hanno minacciato l'anziano con

