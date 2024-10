"La violenza negli ospedali è colpa dell’organizzazione" (Di lunedì 14 ottobre 2024) "I recenti casi di violenza ai danni degli operatori sanitari stanno passando da deplorevole eccezione a triste consuetudine ed è figlia di modelli organizzativi mai attuati. La percezione del cittadino/paziente è di scarsa assistenza, liste di attesa lunghe, prestazioni inadeguate senza rendersi conto che non sono gli operatori sanitari, gli infermieri in primis, i responsabili del disservizio, ma che anzi sono le prime vittime di un sistema che va ripensato". Così Giuseppino Conti, presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche (Opi) Ancona al panel con i rappresentanti nazionali di medici, fisioterapisti, ostetrici e radiologi organizzato degli Stati Generali delle Professioni della Salute nell’ambito dell’Extra G7 Salute ad Ancona. Ilrestodelcarlino.it - "La violenza negli ospedali è colpa dell’organizzazione" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) "I recenti casi diai danni degli operatori sanitari stanno passando da deplorevole eccezione a triste consuetudine ed è figlia di modelli organizzativi mai attuati. La percezione del cittadino/paziente è di scarsa assistenza, liste di attesa lunghe, prestazioni inadeguate senza rendersi conto che non sono gli operatori sanitari, gli infermieri in primis, i responsabili del disservizio, ma che anzi sono le prime vittime di un sistema che va ripensato". Così Giuseppino Conti, presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche (Opi) Ancona al panel con i rappresentanti nazionali di medici, fisioterapisti, ostetrici e radiologi organizzato degli Stati Generali delle Professioni della Salute nell’ambito dell’Extra G7 Salute ad Ancona.

