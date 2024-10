"La sicurezza deve rivestire un ruolo primario" (Di lunedì 14 ottobre 2024) "Nonostante la grave recrudescenza del fenomeno infortunistico che grava sul Paese, ad oggi la sicurezza nei luoghi di lavoro non riceve la giusta considerazione, che dovrebbe invece rappresentare una priorità ". Queste le parole del presidente Anmil di Modena, Antonio Masella. Che entra nel dettaglio: "Questa manifestazione è l’occasione per sensibilizzare sul tema le forze politiche, stimolando riflessioni e assunzioni di un impegno concreto per il futuro, al fine di arginare morti e infortuni sul lavoro e malattie professionali. Ilrestodelcarlino.it - "La sicurezza deve rivestire un ruolo primario" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) "Nonostante la grave recrudescenza del fenomeno infortunistico che grava sul Paese, ad oggi lanei luoghi di lavoro non riceve la giusta considerazione, che dovrebbe invece rappresentare una priorità ". Queste le parole del presidente Anmil di Modena, Antonio Masella. Che entra nel dettaglio: "Questa manifestazione è l’occasione per sensibilizzare sul tema le forze politiche, stimolando riflessioni e assunzioni di un impegno concreto per il futuro, al fine di arginare morti e infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Espulso per motivi di sicurezza dello Stato" : pugno di ferro di Piantedosi - chi deve lasciare l'Italia - Il 32enne, a partire dal maggio 2024, è stato oggetto di attento controllo e monitoraggio info-investigativo da parte dei militari del Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri di L'Aquila, sotto la direzione della Procura di L'Aquila. Ieri il Questore della Provincia di Vercelli, Giuseppe Mariani ha dato esecuzione all'espulsione nei confronti di un cittadino tunisino 32enne, in ... (Liberoquotidiano.it)

Meloni all'Onu : «Riforma Consiglio di sicurezza deve valere per tutti. Italia convinta sostenitrice del multilateralismo» - «Le sfide che la storia ci ha messo di fronte sono numerose e multiformi: il cambiamento climatico, le disuguaglianze sociali ed economiche, le crisi umanitarie e sanitarie, la... (Ilmattino.it)

Agci - Confcooperative e Legacoop : "La sicurezza idrogeologica deve avere la priorità in Romagna" - "È urgentissimo il ripensamento del sistema di gestione dei flussi delle acque, così come non sono prorogabili, per nessuna ragione, la bonifica e la corretta manutenzione dei letti dei fiumi". (Ravennatoday.it)