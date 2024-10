La proposta per il Centro Direzionale: "Aprite il traffico alle auto anche in superficie" (Di lunedì 14 ottobre 2024) Da decenni ci si interroga su come rivitalizzare il Centro Direzionale. Le soluzioni proposte sono tante, ma tutto resta invariato. Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato il parere dell'architetto Mariano Lebro che punterebbe a ridisegnare gli spazi e il verde pubblico ed è all'orizzonte il Napolitoday.it - La proposta per il Centro Direzionale: "Aprite il traffico alle auto anche in superficie" Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Da decenni ci si interroga su come rivitalizzare il. Le soluzioni proposte sono tante, ma tutto resta invariato. Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato il parere dell'architetto Mariano Lebro che punterebbe a ridisegnare gli spazi e il verde pubblico ed è all'orizzonte il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chiudono gli uffici e il Centro Direzionale diventa un deserto : vi spiego come riqualificarlo e rilanciarlo - Nella galleria Caos 48 (Stefano Nasti e Fabrizio Scomparin) ha avuto luogo un secondo appuntamento di “Operazione San Gennaro“, voluto da Area 35 e dal noto fotografo napoletano Stefano Renna. Si è registrato un momento di partecipazione attiva della cittadinanza e degli operatori sociali e... (Napolitoday.it)

Napoli - stazione Centro Direzionale già illuminata : «Apertura per fine anno» - A Napoli la stazione del Centro Direzionale è definitivamente completa, finanche illuminata di notte come se i treni fossero già in arrivo. In realtà manca ancora un ultimo,... (Ilmattino.it)

"AreNapoli" - il progetto del nuovo palazzetto che trasformerà la zona del Centro Direzionale - . . Quel giorno i battenti del Mario Argento, uno dei palazzetti più importanti del Paese con una capienza da 8mila posti a sedere, chiusero per non riaprire mai più. Sei giugno 1998. Doveva. Una data che, purtroppo, resta tristemente impressa nella storia della città di Napoli e dello sport italiano. (Napolitoday.it)