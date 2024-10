La prima di Delbono risveglia lo Storchi (Di lunedì 14 ottobre 2024) Parte la stagione del teatro Storchi con la prima nazionale (da giovedì 17 a domenica 20) de "Il risveglio" di Pippo Delbono (nella foto): una nuova creazione del celebre regista e attore che racconta il sentimento universale della perdita e la volontà di rinascita. "Uno spettacolo sulle tante cadute e i tanti risvegli – spiega Delbono – dedicato a tutti coloro che si sono addormentati e si sono poi risvegliati. E anche a chi non si è ancora risvegliato". Sempre nell’ambito della rassegna "Opening", riparte anche il teatro delle Passioni, con "Le parole del corpo": sabato 19 alle 17 e alle 21 i coreografi Michela Lucenti e Hannes Langolf curano la restituzione pubblica della masterclass di drammaturgia fisica condotta per la Scuola di alta formazione di Ert. Ilrestodelcarlino.it - La prima di Delbono risveglia lo Storchi Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Parte la stagione del teatrocon lanazionale (da giovedì 17 a domenica 20) de "Il risveglio" di Pippo(nella foto): una nuova creazione del celebre regista e attore che racconta il sentimento universale della perdita e la volontà di rinascita. "Uno spettacolo sulle tante cadute e i tanti risvegli – spiega– dedicato a tutti coloro che si sono addormentati e si sono poiti. E anche a chi non si è ancorato". Sempre nell’ambito della rassegna "Opening", riparte anche il teatro delle Passioni, con "Le parole del corpo": sabato 19 alle 17 e alle 21 i coreografi Michela Lucenti e Hannes Langolf curano la restituzione pubblica della masterclass di drammaturgia fisica condotta per la Scuola di alta formazione di Ert.

