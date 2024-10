Thesocialpost.it - La più importante azienda europea sull’orlo del fallimento. E ora è a rischio tutto il settore dell’energia

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Pessime notizie arrivano dal Nord Europa. E confermano tutti i timori e le difficoltà che il nostro Continente sta attraversando nelenergetico e di produzione di batterie che, attualmente, ci vedono dipendenti dalla Cina. Una situazione resa ancora più complessa dalle crescenti tensioni intorno all’Isola di Taiwan. L’svedese Northvolt, considerata una delle più importanti startup europee, è infattidel. Come riportato da Filippo Santelli su Repubblica, la startup era nata con l’obiettivo di contrastare la dipendenza dell’Europa dai produttori cinesi di batterie. Ma la crisi del mercato elettrico e diverse difficoltà produttive l’hanno spinta a ridurre del 20% il personale. La caccia a nuovi fondi per la sopravvivenza è iniziata, mentre gli obiettivi di autonomia strategica dell’Europa sono ora in pericolo.