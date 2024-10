La FIFA cambia il regolamento: l’annuncio UFFICIALE sul calciomercato (Di lunedì 14 ottobre 2024) FIFA pronta a cambiare il regolamento, arriva l’annuncio UFFICIALE sul calciomercato. Che cosa sta succedendo Arrivano le prime conseguenze della sentenza sul noto caso Diarra. La FIFA, infatti, si dice ora pronta a cambiare le regole del calciomercato. Infantino alla guida della FIFA pronto a cambiare le regole del calciomercato: il comunicato UFFICIALE dopo il caso Diarra (Foto LaPresse) – calciomercato.itAttraverso un lungo comunicato UFFICIALE, la massima organizzazione calcistica internazionale fa sapere che “avvierà un dialogo globale sul sistema di trasferimenti, coinvolgendo le principali parti interessate, per adattare l’articolo 17 del regolamento sullo status e il trasferimento dei giocatori (RSTP)”. Calciomercato.it - La FIFA cambia il regolamento: l’annuncio UFFICIALE sul calciomercato Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)pronta are il, arrivasul. Che cosa sta succedendo Arrivano le prime conseguenze della sentenza sul noto caso Diarra. La, infatti, si dice ora pronta are le regole del. Infantino alla guida dellapronto are le regole del: il comunicatodopo il caso Diarra (Foto LaPresse) –.itAttraverso un lungo comunicato, la massima organizzazione calcistica internazionale fa sapere che “avvierà un dialogo globale sul sistema di trasferimenti, coinvolgendo le principali parti interessate, per adattare l’articolo 17 delsullo status e il trasferimento dei giocatori (RSTP)”.

