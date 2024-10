Italia-Israele, parte il corteo pro Palestina a Udine: "Diamo un calcio all'apartheid" e "Fuori Israele dalla FIFA" (Di lunedì 14 ottobre 2024) E` partito da piazza della Repubblica a Udine, come riporta ANSA, il corteo di protesta contro la partita di Nations League Italia-Israele, Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) E` partito da piazza della Repubblica a, come riporta ANSA, ildi protesta contro la partita di Nations League

Nazionale – Corteo di protesta a Udine contro la partita Italia-Israele - Fuori Israele dalla Fifa”. Difatti questi match portano al centro dell’attenzione il conflitto israelo-palestinese anche attraverso lo sport. Questo indica una solidarietà politica trasversale verso la questione palestinese e una critica comune verso l’organizzazione di eventi sportivi che coinvolgono Israele. (Terzotemponapoli.com)

Italia Israele - Spalletti : «Vicinanza ai militari - se si parla di pace vale per tutti» - Uno di […]. La sfida di Udine tra Italia-Israele porta anche diverse riflessioni da parte dei protagonisti. Il commissario tecnico dell’Italia ha parlato prima dell’inizio del match contro Israele in Nations League Una partita molto delicata quella di stasera, sia per quanto si vedrà in campo sia ovviamente per gli argomenti che vanno oltre lo sport. (Calcionews24.com)

Nations League - stasera Italia-Israele in una Udine blindata. E i biglietti staccati sono meno della metà della capienza - Le misure di sicurezza vicino allo stadio Il piano deciso venerdì scorso in Questura non copre solo la sorveglianza del corteo. Posti di blocco nelle strade chiave, barriere mobili, «cerchi concentrici di sicurezza» e perfino dissuasori, per evitare che macchine possano tentare di colpire i tifosi. (Open.online)