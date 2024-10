Italia-Israele, capitan Di Lorenzo eroe del match: "Giornata indimenticabile. La doppietta? Ero già contento per la fascia" (Di lunedì 14 ottobre 2024) "La doppietta da capitano? Era emozionante anche solo portare la fascia e i due gol sono qualcosa di bello. È una serata che mi porterò dietro per tutta la vita". Lo ha detto a Rai Sport Giovanni Di Lorenzo dopo i due gol segnati nel 4-1 inflitto dagli azzurri ad Israele in Nations League . "I momenti complicati capitano a tutti i calciatori, l’ho affrontato con equilibrio e sono andato avanti Feedpress.me - Italia-Israele, capitan Di Lorenzo eroe del match: "Giornata indimenticabile. La doppietta? Ero già contento per la fascia" Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di lunedì 14 ottobre 2024) "Ladao? Era emozionante anche solo portare lae i due gol sono qualcosa di bello. È una serata che mi porterò dietro per tutta la vita". Lo ha detto a Rai Sport Giovanni Didopo i due gol segnati nel 4-1 inflitto dagli azzurri adin Nations League . "I momenti complicatio a tutti i calciatori, l’ho affrontato con equilibrio e sono andato avanti

