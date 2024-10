Italia, Francia, Germania e Regno Unito: stop agli attacchi contro Unifil. Ordigni esplosivi trovati dagli italiani (Di lunedì 14 ottobre 2024) I ministri degli Esteri di Francia, Germania, Italia e Regno Unito “esprimono profonda preoccupazione per i recenti attacchi delle Idf contro le basi di Unifil, nei quali sono rimasti feriti diversi peacekeeper. Questi attacchi devono cessare immediatamente”. È quanto si legge in una dichiarazione congiunta proposta dal ministro Antonio Tajani. “Condanniamo tutte le minacce alla sicurezza di Unifil – prosegue la nota dei 4 Paesi – Ogni attacco deliberato contro Unifil è contrario al diritto umanitario internazionale e alla risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza dell’Onu. La protezione dei peacekeeper spetta a tutte le parti in conflitto”. E ancora: “Chiediamo a tutte le parti di attenersi ai propri obblighi per garantire la sicurezza del personale Unifil e per permettere a Unifil di continuare a condurre il suo mandato”, si legge nella dichiarazione congiunta. Secoloditalia.it - Italia, Francia, Germania e Regno Unito: stop agli attacchi contro Unifil. Ordigni esplosivi trovati dagli italiani Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) I ministri degli Esteri di“esprimono profonda preoccupazione per i recentidelle Idfle basi di, nei quali sono rimasti feriti diversi peacekeeper. Questidevono cessare immediatamente”. È quanto si legge in una dichiarazione congiunta proposta dal ministro Antonio Tajani. “Condanniamo tutte le minacce alla sicurezza di– prosegue la nota dei 4 Paesi – Ogni attacco deliberatoè contrario al diritto umanitario internazionale e alla risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza dell’Onu. La protezione dei peacekeeper spetta a tutte le parti in conflitto”. E ancora: “Chiediamo a tutte le parti di attenersi ai propri obblighi per garantire la sicurezza del personalee per permettere adi continuare a condurre il suo mandato”, si legge nella dichiarazione congiunta.

