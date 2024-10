Italia da Record ai Campionati mondiali giovanili di karate di Jesolo: 5 Ori e 15 medaglie per gli azzurri (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tommasino Almerico, a soli 15 anni, conquista l’oro superando Danimarca, Arabia Saudita, Egitto e Montenegro, in un’edizione che vede la partecipazione di 1995 atleti da 109 nazioni. Roma, 13 ottobre 2024 – È calato il sipario sulla straordinaria edizione nostrana dei Campionati mondiali giovanili di karate, in scena a Jesolo, e l’Italia è da Record! È Record dal punto di vista sportivo, perché la squadra azzurra mai era riuscita a conquistare 5 ori e 15 medaglie complessive in un Mondiale. Puntomagazine.it - Italia da Record ai Campionati mondiali giovanili di karate di Jesolo: 5 Ori e 15 medaglie per gli azzurri Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tommasino Almerico, a soli 15 anni, conquista l’oro superando Danimarca, Arabia Saudita, Egitto e Montenegro, in un’edizione che vede la partecipazione di 1995 atleti da 109 nazioni. Roma, 13 ottobre 2024 – È calato il sipario sulla straordinaria edizione nostrana deidi, in scena a, e l’è da! Èdal punto di vista sportivo, perché la squadra azzurra mai era riuscita a conquistare 5 ori e 15complessive in un Mondiale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tennis : Italia da record - azzurri in tutte categorie Atp e Wta Finals - È la prima volta nella storia del tennis azzurro con qualificati nel singolare e nel doppio ROMA - Per la prima volta nella storia del tennis azzurro l'Italia ha qualificato un giocatore in tutte le categorie delle ATP e WTA Finals. Era dal 2009, quando ci riuscirono gli Stati Uniti, che una nazione . (Ilgiornaleditalia.it)

Tennis : Italia da record - azzurri in tutte categorie Atp e Wta Finals - È la prima volta nella storia del tennis azzurro con qualificati nel singolare e nel doppio ROMA - Per la prima volta nella storia del tennis azzurro l'Italia ha qualificato un giocatore in tutte le categorie delle ATP e WTA Finals. Era dal 2009, quando ci riuscirono gli Stati Uniti, che una nazione . (Ilgiornaleditalia.it)

Lo spiato da record non è un politico ma un amico di Coviello : “E’ entrato 331 volte nel mio conto corrente - dite a Meloni che il più dossierato d’Italia sono io” - Gli investigatori non riescono ancora a spiegarsi l’ossessione dell’impiegato bancario infedele per i conti di un cittadino qualunque, un cliente del suo studio da commercialista: “Forse è davvero malato”. (Bari.repubblica.it)