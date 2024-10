Incontro tra i vertici delle agenzie spaziali. Allo Iac si punta alla Luna (Di lunedì 14 ottobre 2024) All’International astronautical congress (Iac) 2024, la plenaria “One-to-One with Heads of Agencies”, moderata da Tanja Masson-Zwaan e Clay Mowry, presidente dell’International astronautical federation (Iaf), ha permesso di riunire i capi delle principali agenzie spaziali per confrontarsi su questioni di primaria importanza, toccando i temi della sostenibilità, dell’osservazione della Terra e della difesa planetaria. Teodoro Valente, presidente dell’Agenzia spaziale italiana (Asi), da buon padrone di casa, ha aperto l’evento ponendo l’accento sull’importanza di questo Incontro per il dialogo internazionale. Formiche.net - Incontro tra i vertici delle agenzie spaziali. Allo Iac si punta alla Luna Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) All’International astronautical congress (Iac) 2024, la plenaria “One-to-One with Heads of Agencies”, moderata da Tanja Masson-Zwaan e Clay Mowry, presidente dell’International astronautical federation (Iaf), ha permesso di riunire i capiprincipaliper confrontarsi su questioni di primaria importanza, toccando i temi della sostenibilità, dell’osservazione della Terra e della difesa planetaria. Teodoro Valente, presidente dell’Agenzia spaziale italiana (Asi), da buon padrone di casa, ha aperto l’evento ponendo l’accento sull’importanza di questoper il dialogo internazionale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

IL PRESIDENTE SERGIO MATTARELLA RENDE OMAGGIO ALLE VITTIME DELLA STRAGE DI GORLA - Una giornata densa di impegni per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita a Milano. Primo appuntamento alle 10, con l'inaugurazione del 75° Congresso astronautico internazionale: ... (lecronachelucane.it)

La Puglia protagonista all'International Astronautical Congress: "Settore aerospaziale strategico per la regione" - La Regione Puglia parteciperà per la prima volta la vetrina dell’International Astronautical Congress, la più importante manifestazione mondiale nel settore dello spazio, per promuovere le eccellenze ... (baritoday.it)

IL VIDEO. Spazio, Mattarella a inaugurazione Iac 2024 a Milano - Milano, 14 ott. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato in Fiera a Milano per presenziare all'apertura dell'International Astronautical Congress, che per il 2024 si tiene in citt ... (informazione.it)