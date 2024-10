Ilgiorno.it - In volo sopra Segrate. Un maxi polmone verde grazie al Golfo Agricolo: "Qui il cemento è vietato"

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Grande festa ieri al, ilrestituito aisi. Almeno un migliaio di cittadini hanno raggiunto l’area tra via Olgetta e la Strada di Arroccamento Nord per partecipare al grande evento, gratuito e aperto a tutti, durante il quale si è celebrata la consegna ufficiale alla cittadinanza del, areaceduta al Comune dida 2C Sviluppo Immobiliare. Complice anche la giornata soleggiata in molti hanno potuto osservare dall’alto, a bordo di quattro coloratissime mongolfiere, il nuovo. Grandi e piccini hanno sorvolato i 100 ettari di superficiedeldi, un’area quattro volte il Parco Lambro e per intenderci meglio uguale a 100 campi da calcio. Da ieri iltra Milano 2 e Rovagnasco è diventato a tutti gli effetti di proprietà deisi.