Il pranzo della domenica: la tradizione familiare che dovremmo assolutamente riportare in vita

Il Natale è l'epoca dell'anno in cui, normalmente, ci si ritrova con la famiglia. La verità è che le famiglie dosano a Natale tutta la loro vita sociale di un intero anno. Ma, cosa succede il resto dell'anno? In certi luoghi del sud Italia il vincolo famigliare è ancora stretto e ci si ritrova non solo a pranzo la domenica, ma pure nel resto della settimana. Ma in molti altri luoghi, questo legame si sta perdendo.

Vanessa Lapointe, dottoressa e psicologa, afferma: "L'ora dei pasti è sempre stata storicamente un momento di unione familiare. Inoltre, se si combinano più generazioni, allora c'è un arazzo di diversità in termini di età e interessi e questo è semplicemente positivo per i più piccoli della famiglia".

