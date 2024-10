Ilfattoquotidiano.it - “Il pilota automatico della Tesla non funziona in Cina”: le immagini della macchina che si schianta contro un cantiere diventano virali – IL VIDEO

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) La poliziaprovincia cinese di Jiangxi ha diffuso dellesconcertanti. Le telecamere di sorveglianza hanno immortalato il momento in cui unasia folle velocitàuna barriera posta sull’autostrada. Il conducenteha dichiarato alla polizia che aveva messo lain modalità, ma la funzione non ha percepito la barriera e di conseguenza è avvenuto l’impatto. I media cinesi hanno dato una spiegazione: “L’auto non supporta la funzione Full Self-Driving (FSD) in”. L'articolo “Ilnonin”: leche siun– ILproviene da Il Fatto Quotidiano.