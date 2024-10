Il degrado di Roma è infermabile: uomo scatena il panico sfogandosi su cassonetti e auto (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nel pomeriggio di domenica 13 ottobre, nel quartiere Romano di Ponte Lungo, si è verificato un episodio di vandalismo che ha sconvolto i residenti di via Saluzzo. Intorno alle 16, un uomo senza maglietta ha iniziato a colpire violentemente i cassonetti per la raccolta dei rifiuti, ribaltandoli e creando un forte rumore che ha richiamato l'attenzione di molti abitanti della zona. Dopo aver sfogato la sua rabbia sui contenitori, l'uomo ha spostato la sua attenzione sulle auto parcheggiate lungo la strada, danneggiando otto veicoli con calci e pugni. Numerosi cittadini hanno allertato le forze dell'ordine, che sono prontamente intervenute con le volanti della polizia. L'aggressore, un cittadino romeno di 40 anni senza fissa dimora, è stato fermato ancora sul luogo dell'accaduto e successivamente denunciato per danneggiamento. Iltempo.it - Il degrado di Roma è infermabile: uomo scatena il panico sfogandosi su cassonetti e auto Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nel pomeriggio di domenica 13 ottobre, nel quartiereno di Ponte Lungo, si è verificato un episodio di vandalismo che ha sconvolto i residenti di via Saluzzo. Intorno alle 16, unsenza maglietta ha iniziato a colpire violentemente iper la raccolta dei rifiuti, ribaltandoli e creando un forte rumore che ha richiamato l'attenzione di molti abitanti della zona. Dopo aver sfogato la sua rabbia sui contenitori, l'ha spostato la sua attenzione sulleparcheggiate lungo la strada, danneggiando otto veicoli con calci e pugni. Numerosi cittadini hanno allertato le forze dell'ordine, che sono prontamente intervenute con le volanti della polizia. L'aggressore, un cittadino romeno di 40 anni senza fissa dimora, è stato fermato ancora sul luogo dell'accaduto e successivamente denunciato per danneggiamento.

