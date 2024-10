'HalloWine', a Casamassima la festa di Halloween con la magia del vino e la buona gastronomia locale (Di lunedì 14 ottobre 2024) Casamassima si prepara per la prima edizione di HalloWine, una manifestazione che vede la partecipazione delle cantine del Consorzio Tutela Vini Doc Gioia del Colle. Le due serate prevedono degustazioni, percorsi enogastronomici e animazione per i più piccoli, in un’atmosfera di festa e Baritoday.it - 'HalloWine', a Casamassima la festa di Halloween con la magia del vino e la buona gastronomia locale Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)si prepara per la prima edizione di, una manizione che vede la partecipazione delle cantine del Consorzio Tutela Vini Doc Gioia del Colle. Le due serate prevedono degustazioni, percorsi enogastronomici e animazione per i più piccoli, in un’atmosfera di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

'HalloWine', a Casamassima la festa di Halloween con la magia del vino e la buona gastronomia locale - Casamassima si prepara per la prima edizione di HalloWine, una manifestazione che vede la partecipazione delle cantine del Consorzio Tutela Vini Doc Gioia del Colle. Le due serate prevedono ... (baritoday.it)

Vigili del fuoco in via Nicolai: strada chiusa in un tratto - L'intervento sarebbe scattato in seguito alla segnalazione di una possibile fuga di gas: accertamenti in corso ... (baritoday.it)