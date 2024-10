Ilgiorno.it - Guasto a Milano Certosa, treni bloccati sulla Varese-Treviglio: cancellazioni e ritardi fino a 120 minuti

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Ennesima mattinata nera per i pendolari della Lombardia a causa di unalla stazione di, che ha bloccato la linea S5 di Trenord che collegaattraverso il Passante ferroviario milanese. Contestualmente, si registranoanchelinea-Malpensa e Novara-Saronno-a seguito dell’investimento di un uomo sui binari nei pressi della stazione di Rescaldina. Ilsi è verificato intorno alle 7.00 di lunedì mattina, nell’ora di punta. Al momento, oltre una dozzina di viaggiano con un ritardo compreso tra 60 e 120e si registrano anche diverse. I tecnici di Rete ferroviaria italiana stanno effettuando un intervento di ripristino nei pressi di, ma intorno alle 9.00 la situazione non era ancora in via di risoluzione.