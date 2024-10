Ilfattoquotidiano.it - “Gestualità da ‘vaiassa’, sorriso sgradevole, imbarazzante…”: Concita Borrelli scatenata da Lilli Gruber. Ecco con chi ce l’ha

(Di lunedì 14 ottobre 2024)Borelli si mostra attivissima sui social. Autrice di “Cinque minuti” e “Porta a Porta”, opinionista nel salotto di Bruno Vespa e su Canale 5 a “Pomeriggio 5”., che tra qualche settimana debutterà come conduttrice su Rai2, ha messo nel mirino la collega Serena Bortone, ospite nei giorni scorsi daa “Otto e mezzo“. “Quanto è banale una certa conduttrice Rai su una tv concorrente stasera! Inelegante,dasinceramenteper ironizzare sul governo di Giorgia Meloni. Ridacchia, ammicca, si compiace. Argomentazioni zero!”, ha scritto su X senza nominare l’ex conduttrice di “Oggi è un altro giorno“. Rincarando la dose poco dopo: “Tra Giannini, Josi e Guerri imbarazzante la quarta ospite. Peso specifico zero. Come se mi sedessi io. Non lo farei”.