Fuori dalla coppa, scoppia il caso in Italia: “Una stortura” (Di lunedì 14 ottobre 2024) caso clamoroso dopo la decisione del giudice sportivo: eliminazione a tavolino dalla coppa per punire un’altra società Una decisione destinata a far discutere e che il club ha già deciso di impugnare. È davvero clamoroso quanto accaduto nel Girone 5 della coppa Lombardia Under 19, raggruppamento che contava tre squadre: il Sant’Ambroeus, il Pro Novate e la Garibaldina. Figc (LaPresse) -Calciomercato.itTutto nasce nell’ultima giornata della fase a gironi, turno che prevederebbe la sfida tra il Sant’Ambroeus e il Pro Novate. La squadra di casa però non si presenta e da qui scoppia il caso: il regolamento prevederebbe la sconfitta a tavolino e il -1 in classifica, ma la decisione del giudice sportivo va in un’altra direzione. Calciomercato.it - Fuori dalla coppa, scoppia il caso in Italia: “Una stortura” Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)clamoroso dopo la decisione del giudice sportivo: eliminazione a tavolinoper punire un’altra società Una decisione destinata a far discutere e che il club ha già deciso di impugnare. È davvero clamoroso quanto accaduto nel Girone 5 dellaLombardia Under 19, raggruppamento che contava tre squadre: il Sant’Ambroeus, il Pro Novate e la Garibaldina. Figc (LaPresse) -Calciomercato.itTutto nasce nell’ultima giornata della fase a gironi, turno che prevederebbe la sfida tra il Sant’Ambroeus e il Pro Novate. La squadra di casa però non si presenta e da quiil: il regolamento prevederebbe la sconfitta a tavolino e il -1 in classifica, ma la decisione del giudice sportivo va in un’altra direzione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Clamoroso botta e risposta in Coppa Davis : Vavassori punzecchia - Mangiante, colto di sorpresa, ha provato a smorzare la tensione assegnando un più generoso 8 alla coppia. Vavassori ha colto l’occasione per punzecchiare Mangiante Mercoledì sera, infatti, Mangiante aveva dato un voto di 5 alla coppia italiana per la loro performance contro il Brasile, una valutazione che evidentemente non è stata digerita dai tennisti. (Notizie.com)

Jannik Sinner fuori? Il clamoroso "blitz" in Coppa Davis : se le cose si mettono male... - Se arrivi all'ultimo momento, non sei al 100% e allora i valori si livellano e si può perdere. A Melbourne vincere fu un sollievo perché lavori per vincere uno Slam ma non sai se ci riuscirai davvero. . "Avevo già pensato a questa cosa. Io penso soprattutto a me stesso. Ma la verità è che Jannik il richiamo della Nazionale lo sente eccome, e starebbe già programmando un clamoroso "blitz" nel caso ... (Liberoquotidiano.it)