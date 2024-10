Francis Ford Coppola a Cinecittà: «Non chiamatemi maestro, preferisco zio Ciccio» (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il regista sei volte premio Oscar, in occasione della preapertura del Festival di Roma e di Alice nella Città 2024, ha ricevuto la chiave onoraria degli Studios romani e ha partecipato allo svelamento della via a lui dedicata Vanityfair.it - Francis Ford Coppola a Cinecittà: «Non chiamatemi maestro, preferisco zio Ciccio» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il regista sei volte premio Oscar, in occasione della preapertura del Festival di Roma e di Alice nella Città 2024, ha ricevuto la chiave onoraria degli Studios romani e ha partecipato allo svelamento della via a lui dedicata

Francis Ford Coppola : il cinema senza limiti - il mondo senza confini - E del sogno di un mondo senza più confini. Di fronte a una platea di giornalisti che si sono raccolti nella Sala Fellini di Cinecittà per ascoltarlo, uno dei più grandi registi della storia del cinema, tra due giorni nei cinema italiani col nuovo, straordinario Megalopolis, ha parlato di arte, famiglia, tempo. (Comingsoon.it)

Francis Ford Coppola torna a Cinecittà - questa volta come ospite - . La strada è stata intitolata al celebre regista italoamericano in occasione di una sua visita presso gli studi cinematografici nel corso della quale gli è stata consegnata la ‘Chiave di Cinecittà’, un omaggio con il quale il ministero della Cultura ha voluto omaggiare […] The post Francis Ford Coppola torna a Cinecittà, questa volta come ospite appeared first on L'Identità. (Lidentita.it)

Francis Ford Coppola : «La democrazia negli Usa è a grandissimo rischio» - Nel pomeriggio ci sarà la pre-apertura della Festa di Roma e di Alice nella Città con un discorso di Coppola sul palco prima della proiezione del suo nuovo film Megalopolis. Non penso insomma sia importante il mio cinema, ma il cinema in generale, faccio solo parte di un gruppo insieme a tanti altri grandi», ha detto Coppola ai giornalisti. (Lettera43.it)