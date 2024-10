Fraja | eretici e santi la storia scritta dagli antipapa

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Dicesicolui il quale è stato eletto al soglio pontificio nonostante la mancanza dei requisiti previsti dal fondamento canonico di Santa Romana Chiesa. In due millenni di Chatolica, di presunti usurpatori del ruolo di vicario di Cristo in terra, se ne contano più di trenta (37 ad essere precisi). Qualcuno di loro è stato visto addirittura come un “apostolo dell'Anticristo” oppure come “araldo del demonio” o, ancora, “drago potentissimo”. CORREVA IL 217 Gli Antipapi “riconosciuti” hanno iniziato ad esercitare le proprie funzioni nel 217 dell'era volgare con Ippolito di Roma (dal 217), ricoprendo un arco temporale che va dal 217 al 1449 (l'ultimo è stato Felice V. Amedeo VIII, duca di Savoia). Ora, va detto che, nella narrazione di questi “intrusi” nei sacri palazzi, ci sono molte cose non vere.