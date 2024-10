"Ecco chi guarda Dritto e rovescio". Del Debbio spiana la sinistra con una sola frase (Di lunedì 14 ottobre 2024) "La mia trasmissione, Dritto e rovescio, è la più seguita dai ceti popolari, dagli operai. Che votano un po' da tutte le parti": Paolo Del Debbio, intervistato dal Corriere della Sera, risponde così a chi dice che il suo talk sia di destra. Poi, a chi lo accusa di aver favorito l'ascesa di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, replica: "Mia mamma diceva: la farina si fa col grano che c'è. Io ho fatto talk-show politici. Si poteva non dare spazio a Salvini in quella fase di crescita? Si poteva non dare spazio alla Meloni, che peraltro se lo è fatto da sola? Mi hanno accusato pure di favorire il grillismo; ma come potevo non intervistare Di Maio e Di Battista? I movimenti politici vanno colti, come avrebbe detto Alberoni, allo stato nascente. Ho avuto ospite la Schlein, che si è trovata benissimo". Liberoquotidiano.it - "Ecco chi guarda Dritto e rovescio". Del Debbio spiana la sinistra con una sola frase Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) "La mia trasmissione,, è la più seguita dai ceti popolari, dagli operai. Che votano un po' da tutte le parti": Paolo Del, intervistato dal Corriere della Sera, risponde così a chi dice che il suo talk sia di destra. Poi, a chi lo accusa di aver favorito l'ascesa di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, replica: "Mia mamma diceva: la farina si fa col grano che c'è. Io ho fatto talk-show politici. Si poteva non dare spazio a Salvini in quella fase di crescita? Si poteva non dare spazio alla Meloni, che peraltro se lo è fatto da? Mi hanno accusato pure di favorire il grillismo; ma come potevo non intervistare Di Maio e Di Battista? I movimenti politici vanno colti, come avrebbe detto Alberoni, allo stato nascente. Ho avuto ospite la Schlein, che si è trovata benissimo".

