DIRETTA | Le notizie del 14 ottobre: stasera torna l'Italia. Roma-Inter, l'annuncio dei tifosi giallorossi (Di lunedì 14 ottobre 2024) Le notizie in DIRETTA più importanti di oggi, lunedì 14 ottobre: oggi la partita della Nazionale al match contro Israele La Nazionale si prepara alla sfida con Israele che a questo punto può diventare decisiva dopo il pareggio contro il Belgio. Intanto, si registrano nuovi infortuni per le squadre di Serie A dalla sosta del campionato. Italia (LaPresse) – Calciomercato.itTutte le notizie più Interessanti di giornata: segui la nostra DIRETTA su Calciomercato.it. LIVE 14:42 14 ottobre Roma-Inter, il comunicato UFFICIALE della Curva Sud Sabato, all'Olimpico, Roma-Inter. La Curva Sud, storico cuore pulsante del tifo giallorosso, annuncia con un comunicato uno sciopero del tifo di 15 minuti in segno di protesta contro la famiglia Friedkin.

DIRETTA | Le notizie del 14 ottobre : stasera torna l’Italia. Milan - riecco David - Queste le probabili formazioni: ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Calafiori; Bellanova, Frattesi, Fagioli, Tonali, Udogie; Raspadori, Retegui. itTutte le notizie più interessanti di giornata: segui la nostra diretta su Calciomercato. 07:20 14 Ottobre ... (Calciomercato.it)

Senigallia : ragazzino scappa di casa armato - ricerche in corso. Le notizie in diretta - Senigallia (Ancona), 14 ottobre 2024 - Un 15enne è scappato di casa armato di pistola a Senigallia (Ancona). Le forze dell'ordine, anche con l'elicottero, stanno concentrando le ricerche nelle frazioni a sud della città, Marzocca e Montignano, dove sembra si stia aggirando il ragazzo. . (Ilrestodelcarlino.it)

DIRETTA | Le notizie del 14 ottobre : stasera torna l’Italia. Milan - idea Parisi e riecco David - 07:40 14 Ottobre Genoa, possibile 'no' a Balotelli Dopo aver definito la trattativa per Gaston Pereiro, il Genoa non dovrebbe ingaggiare Mario Balotelli. (Calciomercato.it)