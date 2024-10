Da Marburg a Mpox: nel 2024 è boom di epidemie. L’allarme dell’Oms: “Almeno 17 pericolose. Cresce il rischio di una nuova pandemia” (Di lunedì 14 ottobre 2024) boom di epidemie, l’Oms: “Cresce il rischio di una nuova pandemia” L’Oms lancia L’allarme sul rischio di una nuova pandemia a causa del boom di epidemia registrato nel 2024. L’Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, nel nuovo rapporto del Global Preparedness Monitoring Board ha sottolineato che vi sono “una serie di rischi che aumentano la probabilità di nuove pandemie”. Questo perché nel 2024 si sono verificate 17 epidemie considerate pericolose: dal virus Marburg, al vaiolo delle scimmie (Mpox) fino all’ultimo ceppo di influenza aviaria. “La prossima pandemia non aspetterà che perfezioniamo i nostri sistemi – afferma Joy Phumaphi, copresidente del Global Preparedness Monitoring Board – Dobbiamo investire ora in sistemi sanitari resilienti ed equi per resistere alle sfide di domani”. Tpi.it - Da Marburg a Mpox: nel 2024 è boom di epidemie. L’allarme dell’Oms: “Almeno 17 pericolose. Cresce il rischio di una nuova pandemia” Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)di, l’Oms: “ildi una” L’Oms lanciasuldi unaa causa deldi epidemia registrato nel. L’Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, nel nuovo rapporto del Global Preparedness Monitoring Board ha sottolineato che vi sono “una serie di rischi che aumentano la probabilità di nuove pandemie”. Questo perché nelsi sono verificate 17considerate: dal virus, al vaiolo delle scimmie () fino all’ultimo ceppo di influenza aviaria. “La prossimanon aspetterà che perfezioniamo i nostri sistemi – afferma Joy Phumaphi, copresidente del Global Preparedness Monitoring Board – Dobbiamo investire ora in sistemi sanitari resilienti ed equi per resistere alle sfide di domani”.

