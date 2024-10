Crediti fiscali e sistema anti contraffazione: Federcontribuenti lancia la piattaforma Federsviluppo (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ridurre il carico fiscale per le aziende in utile, aiutare con liquidità immediata quelle in difficoltà che rischiano di vedere svanire in fumo i Crediti fiscali e proteggere tutti, consumatori e aziende, dalla piaga della contraffazione. Sono le prime due direttrici a cui da una risposta Padovaoggi.it - Crediti fiscali e sistema anti contraffazione: Federcontribuenti lancia la piattaforma Federsviluppo Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ridurre il carico fiscale per le aziende in utile, aiutare con liquidità immediata quelle in difficoltà che rischiano di vedere svanire in fumo ie proteggere tutti, consumatori e aziende, dalla piaga della. Sono le prime due direttrici a cui da una risposta

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Riciclaggio - crediti fiscali fasulli e droga : tutti gli affari della criminalità organizzata in Umbria - La criminalità organizzata in Umbria è presente e opera tramite canali consolidati. Il procuratore Cantone sottolinea, nella relazione predisposta per l’inaugurazione dell’anno giudiziario, che “non si può non ribadire come in Umbria non vi siano organizzazioni mafiose stanziali”, ma che il... (Ternitoday.it)

Riciclaggio - crediti fiscali fasulli e droga : tutti gli affari dellla criminalità organizzata in Umbria - La criminalità organizzata in Umbria è presente e opera tramite canali consolidati. Il procuratore Cantone sottolinea, nella relazione predisposta per l’inaugurazione dell’anno giudiziario, che “non si può non ribadire come in Umbria non vi siano organizzazioni mafiose stanziali”, ma che il... (Perugiatoday.it)

Crediti fiscali fittizi maturati con il superbonus - sequestrati 2 - 5 Mln di euro a due aziende ciociare - Con il sistema fraudolento oramai consolidato dei finti crediti per i lavori per il superbonus avevano accumulato milioni di euro con dei lavori mai eseguiti ed addirittura mettendo in mezzo degli inquilini della case Ater di Frosinone che sono risultati essere del tutto all'oscuro della truffa... (Frosinonetoday.it)