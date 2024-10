Cultweb.it - Cos’è e com’è nato il Pandoro?

Leggi tutta la notizia su Cultweb.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Ilè uno dei dolci più iconici del Natale italianoa Verona nel XIX secolo grazie al panificatore Domenico Melegatti. Questo, infatti, decide di trasformare ed evolvere una specialità locale, il levà, in un prodotto più raffie adatto alla commercializzazione. Da quel momento ilconquista le tavole natalizie degli italiani, contendendosi il primato con l’altrettanto storico Panettone. Non tutti sanno, però, che le origini di questo dolce veronese sono anche avvolte in un alone di leggenda. Si narra, infatti, che la sua forma caratteristica, a stella a otto punte, sia stata ispirata alle cime innevate delle Alpi, simboleggiando così il paesaggio natalizio. Il nome stesso, “”, poi, deriverebbe da “pane d’oro”, in riferimento al suo colore dorato e alla sua consistenza soffice e delicata.