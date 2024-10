Linkiesta.it - Cosa cambia quando il vino si fa in monastero

Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) C’è una differenza sostanziale tra ildi una cantina e ildi un. Nel primo caso, ilè l’obiettivo di tutto il lavoro, nel secondo ilnon è il fine o, per lo meno, non è tutto. È piuttosto una parte di un tutto più grande, un insieme di tante attività, di gesti quotidiani e condivisi, che servono attraverso il lavoro a perseguire una meta interiore. Sparsi lungo la penisola, conventi e monasteri curano i propri vigneti e portano avanti le produzioni, in qualche caso come vere e proprie aziende agricole, in altri sostenuti dall’aiuto di cantine e vignaioli amici. Per scoprire la particolarità di queste produzioni, ecco una serie di spunti raccolti dalla scorsa edizione di Vini d’Abbazia, da esplorare via via che il clima rinfresca sia attraverso i calici che, perché no, anche di persona, per scoprire una dimensione diversa del fare(e non solo).