Condannato a 4 anni il camionista che uccise Rebellin

E' stato Condannato a quattro anni di reclusione il camionista tedesco Wolfgang Rieke, accusato di aver travolto e ucciso l'ex campione di ciclismo Davide Rebellin nel novembre 2022 a Montebello Vicentino. L'uomo era fuggito dal luogo dell'incidente con il suo camion fino in Germania, e poi era stato individuato e arrestato dai carabinieri di Vicenza. Il patteggiamento a tre anni e 11 mesi era stato respinto per due volte prima della sentenza di primo grado di oggi, pronunciata a Vicenza. Il pm aveva chiesto una condanna a 5 anni.

