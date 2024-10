Concerto di Capodanno in Piazza della Libertà: l'amministrazione attende proposte (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Comune di Salerno ha pubblicato un avviso pubblico per raccogliere proposte artistiche in vista dello spettacolo di Capodanno 2025, che si terrà in Piazza della Libertà nella notte di San Silvestro. L’iniziativa, deliberata dalla giunta, ha l’obiettivo di offrire ai cittadini e ai visitatori Salernotoday.it - Concerto di Capodanno in Piazza della Libertà: l'amministrazione attende proposte Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Comune di Salerno ha pubblicato un avviso pubblico per raccogliereartistiche in vista dello spettacolo di2025, che si terrà innella notte di San Silvestro. L’iniziativa, deliberata dalla giunta, ha l’obiettivo di offrire ai cittadini e ai visitatori

