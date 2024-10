Chi è Serena Rutelli, figlia adottiva di Barbara Palombelli: “Non perdonerò mai mia madre” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nella puntata di domenica 13 ottobre Barbara Palombelli è stata ospite del programma “Verissimo” di Silvia Toffanin insieme alla figlia Serena Rutelli, che nel 2019 partecipò all’edizione del Grande Fratello. La conduttrice adottò Serena quando aveva 10 anni insieme alla sorella Monica. Le confessioni di Serena Rutelli a “Verissimo” Barbara Palombelli ha raccontato che decise di adottare le sue sorelline che vivevano in un orfanotrofio e venivano da una situazione familiare difficile, dopo anni di privazione totale. Entrambe erano impaurite all’inizio, ma pian piano hanno ripreso a vivere. Serena Rutelli ha detto invece che aveva paura del padre, una persona violenta, e temeva che un giorno o l’altro l’avrebbe trovata. VIDEO DEL GIORNO: Starship rocket booster caught by tower pic.twitter. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nella puntata di domenica 13 ottobreè stata ospite del programma “Verissimo” di Silvia Toffanin insieme alla, che nel 2019 partecipò all’edizione del Grande Fratello. La conduttrice adottòquando aveva 10 anni insieme alla sorella Monica. Le confessioni dia “Verissimo”ha raccontato che decise di adottare le sue sorelline che vivevano in un orfanotrofio e venivano da una situazione familiare difficile, dopo anni di privazione totale. Entrambe erano impaurite all’inizio, ma pian piano hanno ripreso a vivere.ha detto invece che aveva paura del padre, una persona violenta, e temeva che un giorno o l’altro l’avrebbe trovata. VIDEO DEL GIORNO: Starship rocket booster caught by tower pic.twitter.

Serena Rutelli - figlia di Barbara Palombelli : “Non perdono la mia mamma biologica per avermi abbandonato” - Silvia Toffanin si è commossa nell'ascoltare la storia di Serena Rutelli, figlia adottiva di Barbara Palombelli, ospite con lei a Verissimo. La ragazza ha raccontato di non voler sapere più nulla della sua mamma biologica: "Non la perdono, una mamma non è questo".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Serena Rutelli - la figlia di Francesco rivela : “Mio padre mi picchiava - mia madre dopo il Gf è sparita” - . “Mio padre faceva tutto: cucinava, lavava. Forse perché vedeva anche una somiglianza con mia madre, quindi scaricava tutta la sua rabbia su di me”, ha poi concluso Serena Rutelli. Com’era papà? Aveva un bel caratterino, non era una persona che ti dava una carezza, era molto violento e pesante come persona. (Thesocialpost.it)

Barbara Palombelli a Verissimo con la figlia Serena Rutelli : tra figli e nipoti | Video Mediaset - Barbara Palombelli a Verissimo con la figlia Serena Rutelli e il marito, nel salotto di Silvia Toffanin, ha parlato della sua famiglia. . Spazio al rapporto con i figli e i nipoti, ma soprattutto a quello con Serena. La gioia è tanta, ma le adozioni, come ha ricordato il marito, sono state un percorso lungo e difficile. (Superguidatv.it)