Che Tempo Che Fa, Ghali e la malattia della madre: “Il peggio è passato” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ghali, ospite di Che Tempo Che Fa su canale Nove, torna a parlare delle condizioni di salute della madre e ringrazia i medici che l’hanno curata allo Ieo, l’Istituto europeo di oncologia. Il cantante, rispondendo alle domande di Fabio Fazio, conferma che “il peggio è passato“, come fatto già sui suoi profili social. L’artista ha parlato anche del suo nuovo brano “Niente panico”, uscito l’11 ottobre: “E’ un percorso nato due anni fa e finito in questo ultimo mese e devo dire che mi ha aiutato molto in questo periodo”. Lapresse.it - Che Tempo Che Fa, Ghali e la malattia della madre: “Il peggio è passato” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), ospite di CheChe Fa su canale Nove, torna a parlare delle condizioni di salutee ringrazia i medici che l’hanno curata allo Ieo, l’Istituto europeo di oncologia. Il cantante, rispondendo alle domande di Fabio Fazio, conferma che “il“, come fatto già sui suoi profili social. L’artista ha parlato anche del suo nuovo brano “Niente panico”, uscito l’11 ottobre: “E’ un percorso nato due anni fa e finito in questo ultimo mese e devo dire che mi ha aiutato molto in questo periodo”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

‘Che tempo che fa’ stasera sul Nove - da Guardiola a Ghali : ecco gli ospiti di Fazio - (Adnkronos) – Nuovo appuntamento con 'Che tempo che fa' di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, questa sera,… L'articolo ‘Che tempo che fa’ stasera sul Nove, da Guardiola a Ghali: ecco gli ospiti di Fazio proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

‘Che tempo che fa’ stasera sul Nove - da Guardiola a Ghali : ecco gli ospiti di Fazio - 30 in diretta sul Nove e in streaming su discovery+, con tanti ospiti in studio. . In esclusiva tv, la leggenda del calcio Pep Guardiola, uno degli allenatori di calcio più vincenti […] The post ‘Che tempo che fa’ stasera sul Nove, da Guardiola a Ghali: ecco gli ospiti di Fazio appeared first on L'Identità. (Lidentita.it)

‘Che tempo che fa’ stasera sul Nove - da Guardiola a Ghali : ecco gli ospiti di Fazio - 30 in diretta sul Nove e in streaming su discovery+, con tanti ospiti in studio. […]. Tra gli altri ospiti di domenica 13 ottobre anche Roberto Baggio, Elio Germano, Walter Veltroni e Chiara Amirante Nuovo appuntamento con 'Che tempo che fa' di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, questa sera, domenica 13 ottobre, dalle 19. (Sbircialanotizia.it)